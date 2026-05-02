Palermo vincere a Venezia per sperare nella quota 75 e in un altro ko del Monza

A pochi giorni dalla conclusione del campionato di serie B, le squadre coinvolte nei playoff e nei playout si preparano alle ultime sfide. A Palermo, i risultati delle partite dell'ultima giornata potrebbero determinare la classifica finale e l'accesso alle fasi successive, mentre a Venezia si gioca una partita chiave. La vittoria di una squadra potrebbe influenzare la quota 75 e le possibilità di un’altra squadra di evitare la retrocessione.

Venerdì prossimo calerà il sipario sul campionato di serie B ma la stagione non potrà dirsi finita per le squadre impegnate nei playoff e nei playout. Il Palermo giocherà l’ultima partita a Venezia, in trasferta: i lagunari sono già certi della promozione in serie A e vorranno festeggiare nel.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monza a un passo dalla promozione. Formula Bianco: "Vincere e sperare" Leggi anche: Venezia in Serie A, festa anticipata: pari a Spezia e ko Monza decisivo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Venezia vince ma rimanda la festa promozione: tris del Frosinone, il Palermo non va oltre il pari; Serie B, i verdetti della 37esima: Venezia in A, Padova e Sampdoria salve; Serie B, il Venezia ritorna in A ma il resto si decide all'ultima giornata. Palermo ribalta il Catanzaro; Palermo, le parole di Inzaghi: Faccio i complimenti ai ragazzi. A Venezia per fare bene. Palermo, Giovane: Felice della fiducia che mi dà Inzaghi. Vincere aiuta a vincereDopo la vittoria ottenuta contro il Catanzaro, il centrocampista del Palermo Samuel Giovane ha commentato: Vincere aiuta a vincere, ancora una volta. tuttomercatoweb.com Palermo-Catanzaro 3-2, Giovane: «Test importante, vincere a Venezia per arrivare pronti ai playoff»Giovane ai microfoni del Palermo: «Test importante, ora Venezia». Le parole del centrocampista dopo il 3-2 al Catanzaro. ilovepalermocalcio.com PER IL MAZARESE FLAVIO GIACALONE ESORDIO CON GRAN GOL CON L'UNDER14 DEL PALERMO Leggi l’articolo: https://www.primapaginamazara.it/per-il-mazarese-flavio-giacalone-esordio-con-gran-gol-con-lunder14-del-palermo #primapaginamazar - facebook.com facebook Nasceva oggi nel 1660 a Palermo Alessandro Scarlatti, maestro della scuola napoletana e figura chiave dell’opera italiana tra Monteverdi e Rossini. Al Teatro San Giovanni Grisostomo (oggi Malibran) andò in scena il suo "Mitridate Eupatore" nel 1707 #2mag x.com