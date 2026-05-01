Il Venezia torna in Serie A dopo un solo anno di assenza, grazie a un pareggio per 2-2 contro lo Spezia. La squadra può già festeggiare la promozione in massima serie, poiché contemporaneamente il Monza perde 3-2 a Mantova. La combinazione di risultati ha permesso ai veneziani di ottenere il salto di categoria con una giornata d’anticipo. La promozione è arrivata dopo la gara dello Spezia e quella del Monza, che hanno determinato il finale della corsa.

Il Venezia torna in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. I lagunari pareggiano 2-2 sul campo dello Spezia e, grazie alla contemporanea sconfitta del Monza per 3-2 a Mantova, possono festeggiare la promozione con un turno di anticipo. La festa del Venezia La squadra di Stroppa, imbattuta da 13 partite, passa in vantaggio con Yeboah al 7’ e raddoppia con Sagrado al 70’. Lo Spezia reagisce nel finale con Valoti al 73’ e Artistico al 90’, ma il pareggio basta ai veneti per centrare l’obiettivo grazie al passo falso del Monza. Monza ancora in corsa, ma serve un incastro I brianzoli restano terzi a -3 dal secondo posto occupato dal Frosinone e a un punto dalla promozione diretta.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Venezia in Serie A, festa anticipata: pari a Spezia e ko Monza decisivo

Notizie correlate

Tuttosport – Festa Venezia, è Serie A! Tonfo Monza e il Frosinone sorride: promozione a un passo. Reggiana in Serie C2026-05-01 17:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Il Venezia torna in Serie A grazie al pareggio 2-2 sul campo dello Spezia e...

Venezia promosso in Serie A: festa in laguna dopo il 2-2 con lo Spezia, ora l’obiettivo è fermare l’ascensoreIl Venezia ritorna in serie A dopo un anno Il Venezia FC torna in Serie A dopo appena un anno.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Che volata per la Serie A: Venezia ora è vicina, il Palermo si gioca l'ultima speranza; Venezia, festa rimandata: quando può arrivare la promozione in Serie A; Il Venezia sogna, contro lo Spezia può strappare il pass per la serie A; Calcio: Venezia a tre punti dalla Serie A.

Il Venezia torna in Serie APer la terza volta in cinque anni, un anno dopo la retrocessione e grazie a un campionato giocato in modo spettacolare ... ilpost.it

Venezia promosso in Serie A se... Tutte le combinazioni e gli incroci con Monza e FrosinoneIl Venezia è davvero a un passo dalla promozione in Serie A. Il ritorno nella massima serie può arrivare già nella giornata di oggi dove tutte le partite di Serie B si giocheranno in contemporanea. La ... calciomercato.com

I calciatori del Venezia più interessanti per il prossimo Fantacalcio - facebook.com facebook

UN FINALE FOLLE IN SERIE B! Può ancora succedere di tutto negli ultimi 90' più recupero. Andiamo a vedere nel dettaglio. Solamente 6 squadre giocano senza obiettivi all'ultima giornata: il Venezia già aritmeticamente in Serie A, il Palermo (4°), il Catanzaro x.com