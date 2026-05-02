Palermo a Venezia | il piano per i playoff e il nodo del regolamento

Nel calcio, le decisioni sui playoff e le regole per le parità di punti sono spesso oggetto di attenzione. Recentemente, si è parlato di come il risultato tra due squadre possa influenzare il percorso di un club verso le fasi finali, mentre il regolamento FIGC stabilisce le modalità da seguire in caso di parità di punti. La questione riguarda anche il ruolo di squadre come l’Empoli e il loro impatto sulla classifica finale del Palermo.

? Cosa scoprirai Come può il risultato dell'Empoli cambiare il destino del Palermo?. Cosa prevede il regolamento FIGC in caso di parità di punti?. Perché Inzaghi deve preparare la squadra ai tempi supplementari?. Quale scenario si apre se il Monza dovesse pareggiare con l'Empoli?.? In Breve Traguardo fondamentale per Inzaghi è raggiungere la quota 75 punti in classifica.. Regolamento FIGC 39A del 25 luglio 2025 prevede supplementari in caso di parità.. Empoli lotta per la salvezza con un solo punto di margine dalla zona playout.. Vincere al Penzo darebbe vantaggio psicologico dopo la sconfitta del Monza contro Mantova.. Venerdì prossimo il Palermo affronta Venezia in trasferta per l’ultima sfida di campionato, con l’obiettivo di conquistare tre punti decisivi per le sorti dei playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo a Venezia: il piano per i playoff e il nodo del regolamento Notizie correlate Italia ripescata ai Mondiali 2026? L’ipotesi del maxi-playoff e cosa dice il regolamentoRoma, 13 aprile 2026 – L’assenza dell’Italia dai Mondiali 2026 sembrava una pagina già chiusa. Leggi anche: Il nodo del traffico caos. Innovazione civica per la mobilità urbana . Ecco il piano Tempestini Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie B, il finale è ancora tutto aperto: il Venezia vede la A, ma che intrigo in coda; Serie B, il Venezia ritorna in A ma il resto si decide all'ultima giornata. Palermo ribalta il Catanzaro; Palermo - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie B: il Venezia stacca Frosinone e Monza: Stroppa è a tre punti dalla promozione. Frena il Palermo. Palermo, ecco perché vincere a Venezia (con un ko del Monza) darebbe un vantaggio ai playoffSe i rosanero dovessero trionfare al Penzo e i brianzoli perdere in casa con l'Empoli, di fatto, potrebbero beneficiare di una clausola presente nel regolamento in caso di finale proprio con i lombard ... palermotoday.it Calcio, Serie B: il Palermo chiude quarto la regular season, il Venezia promosso in AIl Palermo chiude quarto la regular season, dopo la vittoria casalinga 3-2 contro il Catanzaro nella gara valida per la trentasettesima e penultima giornata ... 98zero.com L'altra faccia di Hollywood, viaggio nella Sicilia dei divi che hanno conquistato il mondo del cinema Leggi l'approfondimento di PalermoToday https://cityne.ws/STELLE_SICILIANE_CINEMA - facebook.com facebook Una notte da rider a Palermo: 24 euro lordi per sette consegne e tre ore di macchina x.com