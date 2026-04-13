Italia ripescata ai Mondiali 2026? L’ipotesi del maxi-playoff e cosa dice il regolamento

Nelle ultime ore si è riacceso il dibattito sulla possibilità che l’Italia possa partecipare ai Mondiali del 2026 in seguito a una proposta di maxi-playoff. La questione si basa sulla possibile rinuncia dell’Iran, che potrebbe aprire uno spazio per una ripescaggio degli azzurri. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’argomento ha attirato l’attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio.

Roma, 13 aprile 2026 – L’assenza dell’Italia dai Mondiali 2026 sembrava una pagina già chiusa. Nelle ultime ore, però, una nuova ipotesi ha riaperto il dibattito: quella di un possibile ripescaggio degli azzurri in caso di ritiro dell’ Iran. A rilanciarla è stata una notizia attribuita a The Athletic, poi ripresa da altri media europei, secondo cui dentro la FIFA si starebbe ragionando su una soluzione straordinaria se Teheran decidesse di non partecipare al torneo. Per ora, però, il quadro resta molto più prudente delle suggestioni circolate online. Da dove nasce l’ipotesi. Il punto di partenza è la situazione dell’Iran. Reuters ha riferito che la federazione iraniana è ancora in attesa di una risposta della FIFA sulla richiesta di spostare in Messico le partite del girone previste negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Italia ripescata ai Mondiali 2026? Cosa dice il regolamento FifaÈ una di quelle domande che rimbalzano ovunque quando il silenzio dopo la sconfitta fa più rumore di qualsiasi coro: l’Italia può essere ripescata ai... “Italia ripescata ai Mondiali?”. Cosa dice il regolamento FifaL’eliminazione dell’Italia dai Mondiali 2026 è una di quelle notizie che lasciano il segno, non solo per il risultato sportivo ma per tutto ciò che...