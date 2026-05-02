A Palazzo Venezia, visite guidate permettono di esplorare l’interno tra i ponteggi del restauro, offrendo l’opportunità di osservare da vicino gli affreschi e i dettagli delle opere d’arte. Durante i lavori, alcune sale monumentali vengono aperte al pubblico, consentendo ai visitatori di scoprire gli ambienti normalmente non accessibili. Le visite guidate sono organizzate per accompagnare i visitatori tra le strutture temporanee e i punti di interesse del palazzo.

? Cosa scoprirai Come si può salire sui ponteggi per vedere gli affreschi da vicino?. Quali sale monumentali apriranno i loro cancelli durante i lavori?. Chi potrà prenotare gratuitamente l'accesso ai cantieri di Palazzo Venezia?. Perché il restauro deve rispettare i segni della storia del Novecento?.? In Breve Visite gratuite su Eventbrite per i sabati 2 maggio, 23 maggio, 6 e 20 giugno.. Accesso ai ponteggi con casco e scarpe antinfortunistiche per vedere affreschi e dorature.. Percorsi guidati in Sala del Mappamondo, Sala delle Battaglie e Sala Regia.. Interventi legati ai lavori per la futura stazione Venezia della linea C metropolitana.. Il sindaco Roberto Gualtieri e la direttrice Edith Gabrielli hanno presentato il progetto Cantiere aperto per permettere l’accesso ai lavori di restauro presso Palazzo Venezia a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palazzo Venezia: visite guidate tra i ponteggi del restauro

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