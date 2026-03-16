Tra storia e arte Palermo porta del Mediterraneo | visite guidate a Palazzo Butera

Domenica 22 marzo alle 10:30 si svolgeranno visite guidate a Palazzo Butera, situato nel cuore di Palermo. L’edificio, noto come il Palazzo dei Principi di Butera, è stato recentemente restaurato e acquisito dalla famiglia Valsecchi. L’iniziativa offre un percorso tra storia e arte aperto al pubblico, permettendo di esplorare l’edificio e conoscere la sua struttura.

Domenica 22 marzo alle 10:30, un percorso innovativo tra storia e arte per tutti coloro che amano scoprire Palermo nella bellezza dello storico Palazzo dei Principi di Butera, recentemente acquisito e restaurato dalla famiglia Valsecchi.Visiteremo la variegata collezione d'arte contemporanea e moderna ammirando dipinti, sculture e altre opere di artisti rinomati. Da Andy Warhol a Tom Phillips, da Terry Winters a Elisabeth Scherffig, il moderno pare interagire con agio e disinvoltura con la storia e le antiche sale affrescate dal Fumagalli e dal Martorana, cui si accostano con coraggio e decisione gli interventi artistici di David Tremlett, autore della grafica della stagione operistica del Teatro Massimo per il 20232024. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Visite guidate a Palazzo Butera: tra storia e arte, Palermo porta del MediterraneoSabato 10 gennaio alle 16:00, visite guidate alla scoperta dello storico Palazzo dei Principi di Butera, recentemente acquisito e restaurato dalla... Dalla collezione d'arte contemporanea al torrino belvedere: visite guidate a Palazzo ButeraDomenica 25 gennaio alle 10:30, visite guidate nello storico Palazzo dei Principi di Butera, recentemente acquisito e restaurato dalla famiglia...