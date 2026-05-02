Recentemente si è parlato di un'azienda tecnologica coinvolta in questioni legali riguardanti l'uso dei dati e le sue politiche di trasparenza. Le inchieste riguardano pratiche di raccolta delle informazioni e il ruolo che questa società svolge in ambito di sicurezza e sorveglianza. La discussione si concentra anche sulla percezione di neutralità delle tecnologie e sui rischi di un loro utilizzo senza sufficiente controllo.

Chi è il cattivo? Ogni storia, si sa, ha bisogno di un eroe e di un antieroe per funzionare. E forse funziona proprio perché ognuno di noi si vede come l’eroe della propria vita. Il problema nasce quando uno è convinto di stare dalla parte giusta ma, senza saperlo, forse è già entrato dalla porta sbagliata della storia. Parliamo di Palantir, un’azienda nata grazie al sostegno iniziale della CIA e di Peter Thiel, il cui nome richiama le Pietre Veggenti del Signore degli Anelli. E forse di una parte dei dipendenti che ha smesso di credere alla retorica della neutralità tecnologica e ha cominciato a chiedersi da che parte stanno veramente. Il logo di Palantir (Ansa).🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Palantir e l’illusione della neutralità tecnologica

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