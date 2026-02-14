L' utopia neutralità tecnologica

L’idea di “neutralità tecnologica” si rivela infondata, secondo gli esperti, perché rischia di frenare le innovazioni nel settore automobilistico. Questa teoria, spesso citata in dibattiti sulle politiche ambientali, propone di non favorire nessuna tecnologia rispetto alle altre, lasciando che siano il mercato e la ricerca a scegliere. Tuttavia, alcuni analisti sottolineano che questa posizione può rallentare lo sviluppo di soluzioni più sostenibili, come le auto a idrogeno o a combustibili alternativi. Recentemente, un rapporto ha evidenziato come questa mentalità possa ostacolare investimenti concreti in tecnologie diverse dal motore elettrico.

La tanto invocata «neutralità tecnologica» è priva di fondamento. Applicata alle macchine, l’espressione punterebbe (condizionale, vedremo perché) a mettere in discussione il motore elettrico come unica opzione possibile per l’obiettivo ecologico di avere un’auto green. Tutto nasce dal Fit-for-55, il pacchetto di norme del Green Deal che ha messo fuori mercato l’industria automobilistica europea, lanciandola su un binario morto dove non ci sono clienti. Secondo quanto riportato dall’Europarlamento, la norma prevede che «a partire dal 2035, tutte le nuove auto in arrivo sul mercato devono essere a emissioni zero e non possono emettere CO2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina a Roma, Guidesi ha preso parte al Tavolo Automotive convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Argomenti discussi: Automotive: la riscossa dei pistoni. Perché il futuro non è elettrico, ma endotermico a BIOFUEL.

