La giunta calabrese ha approvato il Piano antincendio boschivo 2026, che prevede l’utilizzo di droni per il monitoraggio delle aree a rischio. La strategia mira a intervenire tempestivamente in caso di incendi e a migliorare la sorveglianza del territorio. Il piano si inserisce in una serie di misure volte a contenere i roghi e a proteggere le aree naturali della regione.

? Cosa sapere La giunta calabrese approva il Piano antincendio boschivo 2026 con monitoraggio tramite droni.. Le proiezioni climatiche fino al 2100 guidano la gestione del rischio nelle aree agricole.. La giunta regionale della Calabria ha dato il via libera al Piano antincendio boschivo 2026, una strategia che punta a fermare le fiamme prima ancora che possano divampare nei nostri boschi e nelle zone agricole. L’assessore all’agricoltura, Gallo, ha spiegato che la vera forza risiede nella capacità di anticipare il pericolo, poiché ogni incendio rappresenta una perdita inaccettabile per il territorio. Siamo seduti qui, tra l’odore del caffè e il rumore dei passi in piazza, a guardare un futuro che sembra farsi sempre più caldo e imprevedibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, droni e nuovi piani: la strategia per bloccare il fuoco

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