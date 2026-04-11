In Giappone, le autorità stanno adottando una nuova strategia di difesa che prevede l'impiego di sciami di droni a basso costo e missili in attacco. Questa decisione segna un cambiamento rispetto alla precedente postura, adottata negli ultimi ottant’anni, che si concentrava su una difesa esclusivamente reattiva. Il piano include l’uso di droni kamikaze per contrastare eventuali minacce di missili nemici.

Tokyo sta ridisegnando radicalmente la propria strategia di sicurezza nazionale, passando da una postura esclusivamente difensiva, mantenuta per gli ultimi 80 anni, a un piano offensivo basato su sciami di droni kamikaze e missili a basso costo. La decisione nipponica mira a schierare flotte massicce di velivoli senza pilota in grado di coprire distanze fino a 1000 km, puntando sulla quantità per neutralizzare minacce belliche molto più costose. L’economia della guerra asimmetrica: il calcolo tra droni e missili. Il cambio di rotta del Giappone nasce da un esame pragmatico dei conflitti odierni, come quelli documentati in Ucraina o in Medio Oriente, dove sistemi di difesa estremamente sofisticati sono stati messi in difficoltà da sciami di piccoli dispositivi economici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone: sciami di droni low-cost per sconfiggere i missili nemici

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