Pagelle Napoli Juventus Women | Krumbiegel a sorpresa impatto Vangsgaard VOTI

Nella partita tra Napoli e Juventus Women, valida per la ventesima giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti alle giocatrici che si sono distinte in campo. Tra le protagoniste, una sorpresa tra le pagelle è rappresentata dalla giocatrice Krumbiegel, mentre l'impatto di Vangsgaard ha attirato l'attenzione. La valutazione delle prestazioni è stata stilata sulla base delle performance delle calciatrici durante l'incontro.

di Mauro Munno Pagelle Napoli Juventus Women: i voti alle protagoniste del match valido per la 20esima giornata di Serie A Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della ventesima giornata di Serie A Women: pagelle Napoli Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6.5 – Torna titolare e dimostra quanto vale con un grande intervento su Floe, poi cancellato da un offside. Incolpevole sui gol Lenzini 6 – Kozak è un rebus di difficile risoluzione. Sassarini le fa un favore togliendola dal campo Salvai 6 – Bello e alterno il duello con Floe, che la fa penare Harviken 5 – A zonzo in diverse occasioni, soffre la mobilità delle avanti del Napoli Carbonell 6 – Parte forte e trova una traversa direttamente da corner, cala alla lunga Thomas 6.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Napoli Juventus Women: Krumbiegel a sorpresa, impatto Vangsgaard VOTI Notizie correlate Pagelle Juventus Women Milan: Krumbiegel spreca, Godo ‘colpevole’ VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la sedicesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Milan I voti... Pagelle Ternana Juventus Women: Vangsgaard dannosa, Canzi sbaglia i cambi VOTIVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le pagelle di Milan-Juventus 0-0: Pulisic (5) in difficoltà, bene Conceiçao (6,5). Napoli da solo al secondo posto; Le pagelle di Napoli-Cremonese: McTominay dominante, Bondo bistrattato; Milan-Juventus, le pagelle di CM: record negativo per Pulisic, Rabiot e Boga opachi. Conceicao è super; Sciopero del bonus tra Milan e Juventus: è 0-0 a San Siro. Napoli-Juventus Women 2-3, Krumbiegel regala 3 punti fondamentali alle bianconere: Napoli estromesso dalla corsa Champions90'+7 - Finisce il match!! La Juventus Women batte il Napoli 3-2 in una gara vibrante e conquista 3 punti fondamentali per la qualificazione ai preliminari di Champions League. Le bianconere si ... tuttojuve.com Napoli Women da sogno! Domani arriva la Juventus: a Cercola per la ChampionsDomani va in scena uno degli scontri diretti più importanti della stagione della Serie A Women: con una vittoria, il Napoli sognerebbe la Champions League! tuttonapoli.net Le pagelle e le spiegazioni dei voti di Riccardo Trevisani per il Big match tra Milan e Juventus terminato per 0-0 - facebook.com facebook