Pagelle Ternana Juventus Women | Vangsgaard dannosa Canzi sbaglia i cambi VOTI

Vangsgaard ha causato problemi alla difesa della Juventus Women, mentre le scelte di Canzi sui cambi non hanno prodotto risultati positivi. La partita della quindicesima giornata di Serie A Women ha mostrato come alcune decisioni abbiano influenzato l'andamento dell'incontro. I voti attribuiti alle giocatrici riflettono le loro performance sul campo e le difficoltà emerse durante la gara. La sfida tra Ternana e Juventus Women si è conclusa con alcune sorprese e molte analisi da fare.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la quindicesima giornata di Serie A Women: pagelle Ternana Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della quindicesima giornata di Serie A Women: pagelle Ternana Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA Rusek 6 – Bel portiere, brava tra i pali e coi piedi. Punita due volte perché la Juve scompare dal campo dopo il doppio vantaggio Calligaris 5.5 – Si perde spesso Pirone. Il filtrante da centrocampista con cui mette in porta Capeta non la salva Rosucci 5 – Torna sulla linea dei difensori, non dà sicurezza. Dal 85? Cambiaghi SV Harviken 5 – Sommaria nelle cose in cui di solito è una sentenza Thomas 5.