Pagelle Juventus Women Milan | Krumbiegel spreca Godo ‘colpevole’ VOTI

Nella sedicesima giornata di Serie A Women si sono sfidate Juventus Women e Milan, con le giocatrici protagoniste che hanno ricevuto i loro voti e giudizi nelle pagelle. Krumbiegel ha sbagliato alcune occasioni, mentre Godo è stata ritenuta responsabile di un errore durante il match. I voti riflettono le prestazioni di entrambe le squadre in questa partita.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la sedicesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Milan. I voti e i giudizi alle protagoniste della quattordicesima giornata di Serie A Women: pagelle Juventus Women Milan. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 5.5 – Meno sicura del solito coi piedi Calligaris 6 – Ancora titolare – Dal 22? Kullberg 4.5 – Entra molto male e prosegue anche peggio Salvai 5 – Pasticcio con Kullberg e spesso a vuoto. Dal 57? Vangsgaard 5 – Solo un colpo di testa sbilenco Harviken 6 – Primo tempo importante, nella ripresa sbanda anche lei Krumbiegel 4.5 – Arriva puntuale ma poi sbaglia sembra giocata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Milan: Krumbiegel spreca, Godo ‘colpevole’ VOTI Articoli correlati Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Krumbiegel spreca in avviodi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Krumbiegel spreca in avvio, infortunio per Calligarisdi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Approfondimenti e contenuti su Pagelle Juventus Women Temi più discussi: Le pagelle di Juventus-Pisa: Yildiz illumina, David resta nel tunnel, Moreo ci prova; Pagelle Juventus: i voti della squadra bianconera dopo la vittoria contro l'Udinese; Juventus-Pisa, le pagelle di CM: Cambiaso sblocca, Conceicao non segna ma è il migliore; Pagelle di Udinese-Juventus 0-1: Boga, altro che riserva ma la mente è sempre Yildiz. Zaniolo in polemica continua. Juventus Women-Milan 0-1, De Jong si rialza e il gioco riprende71' - Primo cambio per il Milan: esce Kyvag entra Renzotti. 69' - De Jong si rialza e il gioco riprende. 68' - Gioco momentaneamente interrotto e staff medico della Juve ... tuttojuve.com Juventus Women-Milan 0-0, Krumbiegel spreca una grande occasione3' - Occasione Juventus! Capeta serve un passaggio delizioso per Krumbiegel che, a tu per tu con Estevez, tenta il tocco sotto ma manda il pallone a lato. 1' - Calcio d'inizio ... tuttojuve.com Le pagelle di Fiorentina Juventus Women Ana Capeta ancora MVP del match I giudizi completi nel primo commento facebook Pagelle #FiorentinaJuve I voti alle giocatrici della #JuventusWomen x.com