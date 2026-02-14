Genoa-Milan Primavera 0-2 le pagelle | fenomenale Domnitei opaco Scotti

Il match tra Genoa e Milan Primavera si è concluso con una vittoria per 2-0 dei rossoneri, perché gli ospiti hanno dimostrato maggiore incisività in attacco. Domnitei si è messo in evidenza con una prestazione molto positiva, mentre Scotti non è riuscito a sostenere il ritmo. La partita si è disputata alle 13:00, nel pieno della 25ª giornata di Primavera 1.

Nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio 2025, è andata in scena la partita tra Genoa e Milan Primavera, gara valida per la 25^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno vinto 1-2 conquistando 3 punti importantissimi. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA 6 - Buona prestazione tra i pali, molto reattivo sulle conclusioni dei rossoblù, nulla da fare sul gol del 1-2 nel recupero. 6 - Abbastanza solido in difesa, qualche passaggio non proprio pulito, ma ottima prova. 5,5 - Meglio rispetto alla scorsa partita, ma non è ancora entrato nei meccanismi della squadra.