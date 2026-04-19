Verona-Milan 0-1 le pagelle | Gabbia 7 rientro importante Rabiot 7,5 trascina il Diavolo Vermesan 6,5 pericoloso

Il Milan ha vinto 1-0 contro il Verona, con il gol di Rabiot nel primo tempo. Gabbia ha fatto il suo ritorno in campo con una buona prestazione, mentre Vermesan si è distinto per alcune azioni pericolose. La vittoria permette al Milan di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, consolidando il risultato con una partita gestita con attenzione.

Il Milan chiude virtualmente la pratica Champions League grazie al successo con il Verona: il sigillo di Rabiot segnato a margine del primo tempo regala tre punti preziosi agli uomini di Allegri, che agganciano il Napoli al secondo posto. Il gol è l'unica azione di rilievo del primo tempo, ma già nel secondo i veneti aumentano i giri del motore con Belghali e Vermesan che mettono in difficoltà Maignan. Viene anche annullato un gol di testa a Gabbia. Il Milan ora è secondo con 66 punti asieme al Napoli, mentre il Verona è ultimo a quota 18 punti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Verona-Milan 0-1, le pagelle: Gabbia (7) rientro importante, Rabiot (7,5) trascina il Diavolo, Vermesan (6,5) pericoloso Notizie correlate Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Nkunku (7,5) dà un segnale importante al Diavolo, Rabiot (7,5) è sempre decisivo. Miranda (4) grave erroreIl Milan prosegue la sua rincorsa all'Inter, portandosi nuovamente a -5 dalla vetta. Pagelle Verona-Milan 0-1: Rabiot, Gabbia e Maignan gli unici da EuropaBisogna aver fatto rifornimento di caffè per potersi "godere" questa Verona-Milan, anche se nessuno, probabilmente, si aspettava il contrario. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verona - Milan; Verona-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; I PRECEDENTI | Quasi 9 anni fa l'ultimo successo del Verona, per il Milan filotto di 6 vittorie; Hellas Verona-Milan (Serie A 2025-’26): Dove Vederla E Le Probabili Formazioni. Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, finisce il match al BentegodiI rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com Verona-Milan 0-1, pagelle e tabellino: ai rossoneri basta un goal di Rabiot, vittoria col minimo sforzo al BentegodiIl Milan espugna il campo del Verona ed ottiene tre punti pesantissimi in ottica Champions League: al Bentegodi basta un goal di Rabiot. Missione compiuta con il minimo sforzo. Il Milan aveva bisogno ... goal.com #Pagelle #VeronaMilan 0-1: #Rabiot, #Gabbia e #Maignan gli unici da Europa facebook #Leao per #Rabiot! Il #Milan è in vantaggio a Verona #VeronaMilan x.com