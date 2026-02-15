Pagelle Cremonese Genoa | Audero decisivo la sfortuna ferma Bonazzoli! I VOTI

Il portiere del Genoa, Audero, ha evitato un risultato peggiore nel match contro la Cremonese, dopo che Bonazzoli si è infortunato gravemente al ginocchio. Durante la partita allo Zini, l’attaccante dei grigiorossi ha avuto un’occasione importante, ma un infortunio lo ha fermato, impedendogli di contribuire alla sua squadra.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Infortunio Holm, altra tegola per la Juve dopo il KO con l’Inter: c’è lesione! Il comunicato e i tempi di recupero Cagliari, Pisacane in conferenza alla vigilia del Lecce: «Mina sta bene, ecco chi gioca al posto di Gaetano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Cremonese Genoa: Audero decisivo, la sfortuna ferma Bonazzoli! I VOTI Pagelle Cremonese Verona, i voti della sfida dello Zini: vince la paura, che sfortuna per Giovane! Le pagelle di Cremonese Verona analizzano i protagonisti della 21ª giornata di Serie A, evidenziando i voti dei giocatori e i principali aspetti della partita allo Zini. Pagelle Genoa Inter: Lautaro decisivo, Bisseck pesa, Vitinha accende Marassi. I voti del Corriere dello Sport Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le pagelle – Thorsby, quel che mancava. Pezzella in difficoltà; Cremonese-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Cremonese-Genoa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Nicola; Atalanta-Cremonese 2-1, pagelle e tabellino: Krstovic la sblocca, Zappacosta raddoppia, Raspadori ispirato, Baschirotto soffre, Vardy non si vede. Cremonese-Genoa 0-0, le pagelle: Audero MVP, solo la traversa ferma BonazzoliRisultato finale: Cremonese-Genoa 0-0 CREMONESE Audero 7 - Respinge tutti gli assalti nel primo tempo ed è monumentale sul tentativo di Norton-Cuffy.. tuttomercatoweb.com Cremonese-Genoa, le pagelle di CM: Audero decisivo, Bonazzoli sfortunato. Giornata no per Colombo e VitinhaPareggio tra Cremonese e Genoa: Audero decisivo nel primo tempo, Bonazzoli sfiora il goal nel finale. msn.com Pagelle Atalanta-Cremonese del 9 febbraio 2026 | Serie A https://www.calciomagazine.net/pagelle-atalanta-cremonese-9-febbraio-2026-240253.html facebook #Atalanta #Cremonese Le pagelle x.com