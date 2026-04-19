Pisa-Genoa le pagelle | Bijlow e Baldanzi si giocano la palma di migliore in campo

Nel match tra Pisa e Genoa, Bijlow e Baldanzi si sono distinti come protagonisti, attirando l'attenzione con le loro prestazioni. La partita, anche se non ancora decisiva, ha rappresentato un passo importante per le ambizioni di salvezza di entrambe le squadre. L'allenatore aveva sottolineato l'importanza di questa gara, che poteva influenzare significativamente le sorti di entrambe le formazioni.

Daniele De Rossi l'aveva letta bene e presentata meglio: la gara col Pisa, anche se non matematica, poteva portare alla salvezza. E così, di fatto, è stato. Ma non è tutto oro quello che luccica. I primi venti minuti sono stati da incubo e il Pisa poteva anche trovare il doppio vantaggio. Poi la.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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