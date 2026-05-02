L'Atalanta ha pareggiato 0-0 in casa contro il Genoa, con una partita senza reti che ha interrotto la serie di risultati positivi. La squadra bergamasca ha perso l'opportunità di avvicinarsi alle rivali nella corsa europea, lasciando invariato il punteggio in classifica. La sfida si è conclusa senza gol né reti segnate nel secondo tempo, evidenziando una partita equilibrata tra le due formazioni.

Altra frenata in classifica per l’Atalanta che pareggia in casa contro il Genoa e dice addio alle speranze di recuperare punti su Como e Roma nella lotta per un posto in Europa League. I voti di Atalanta-Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it Passo falso per la squadra di Raffaele Palladino che, nelle ultime giornate, ha perso terreno sulle dirette rivali per la conquista di un posto in Europa con l’unica speranza dei bergamaschi che è legata al risultato della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Nel caso in cui i biancocelesti dovessero aggiudicarsi la vittoria della Coppa Italia, i bergamaschi andrebbero a finire fuori dal lotto di squadre che parteciperanno alle coppe europee per la prossima stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Atalanta-Genoa 0-0, i voti della sfida: frenata bergamasca

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