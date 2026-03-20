Pagelle Genoa-Udinese 0-2 i voti della sfida | bianconeri corsari

La partita tra Genoa e Udinese, valida per la 30ª giornata di Serie A, si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 2-0. L’Udinese ha ottenuto un risultato importante in trasferta contro i rossoblù, che ora devono fare attenzione alle squadre dietro di loro in classifica. La sfida si è giocata sul campo del Genoa, con i bianconeri che hanno conquistato i tre punti.

Si è conclusa la partita tra Genoa e Udinese, partita valida per la giornata numero 30 di Serie A. Vittoria importante dell’Udinese in casa dei rossoblu che rallentano in classifica e devono guardarsi alle spalle. I voti di Genoa-Udinese di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Le reti di Ekkelenkamp e Davis consentono all’Udinese di vincere in casa del Genoa portandosi momentaneamente al decimo posto in classifica. Sconfitta che rallenta il cammino degli uomini di Daniele De Rossi che si fermano a quota 33 in classifica. Andiamo a vedere i voti della sfida. Voti Genoa-Udinese, Bijlow sbaglia. GENOA (3-5-2): Bijlow 5; Marcandalli 5.5, Ostigard 5. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Genoa-Udinese 0-2, i voti della sfida: bianconeri corsari Articoli correlati Leggi anche: Pagelle Udinese Inter, i voti della sfida al Bluenergy Stadium: Lautaro in gol, bianconeri sconfitti Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie ACalciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Guessand Crystal Palace, è... Tutti gli aggiornamenti su Pagelle Genoa Udinese 0 2 i voti della... Temi più discussi: Verona-Genoa 0-2, pagelle e tabellino: Vitinha decisivo, Ostigard implacabile, Montipò sorpreso, Messias a sprazzi, Orban spento; Le pagelle di Udinese-Juventus: Zaniolo fumoso, Yildiz è tutto un assist; Verona-Genoa, le pagelle: compleanno perfetto per Vitinha; Le pagelle di Udinese-Juventus: Yildiz falso nove, ma vero dieci. Conceiçao non si prende, McKennie è ovunque serva. Genoa 0-1 Udinese | Le pagelle: un lampo di Ekkelenkamp regala tre puntiIl Genoa e l'Udinese si sono date battaglia al Luigi Ferraris di Genova. Ecco tutti i voti assegnati alla fine dei novanta minuti di gioco ... msn.com LIVE Genoa-Udinese 0-1 Serie A 2025/2026: Aaron Martin tenta il crossSerie A 2025/2026, 30a giornata. Cronaca minuto per minuto di Genoa-Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it TORINO-PARMA 4-1 INTER-ATALANTA 1-1 NAPOLI-LECCE 2-1 UDINESE-JUVENTUS 0-1 HELLAS VERONA-GENOA 0-2 PISA-CAGLIARI 3-1 SASSUOLO-BOLOGNA 0-1 COMO-ROMA 2-1 LAZIO-MILAN 1-0 CREMONESE-FIORENTINA 1-4 #SerieAEnilive - facebook.com facebook