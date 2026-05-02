Ricercato e condannato per due accoltellamenti | 45enne trovato nascosto in un garage all’Arcella

Un uomo di 45 anni, condannato a 6 anni e 5 mesi di carcere per due aggressioni avvenute tra il 2019 e il 2021, è stato trovato nascosto in un garage nella zona dell’Arcella. La polizia, dopo averlo cercato per diverso tempo, lo ha individuato e arrestato. L’uomo era ricercato dopo la condanna definitiva e si era reso irreperibile da alcuni mesi.

Era ricercato dopo una condanna definitiva a 6 anni e 5 mesi di reclusione per due gravi aggressioni commesse nella città del Santo nel 2019 e nel 2021. La Squadra Mobile della Questura di Padova ha rintracciato e arrestato un cittadino tunisino di 45 anni, trovato nel tardo pomeriggio del 30.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Anziana scippata nel centro storico: 45enne condannato a due anni e otto mesiL'ottantenne (morta nelle scorse settimane) fu aggredita alle spalle mentre rientrava a casa: l'uomo, che ha altri precedenti per furti, è stato... Ancona, fermato in via Flavia per un controllo: era ricercato per stalking, arrestato 45enneÈ stato eseguito un arresto nei confronti di un uomo di 45 anni ad Ancona per il reato di atti persecutori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ricercato e condannato per due accoltellamenti: 45enne trovato nascosto in un garage all’Arcella; Catturato a Madrid un latitante ricercato dal 2022; Arrestato a Madrid un latitante tarantino ricercato dal 2022; Condannato per due rapine a Milano: 22enne rintracciato e arrestato a Ravenna. Latitante tarantino arrestato a Madrid dopo anni di fuga: condannato per estorsione e altri reatiArrestato a Madrid un latitante tarantino di 60 anni, ricercato dal 2022 per estorsione, incendi e truffa. Catturato grazie alla cooperazione internazionale. lamilano.it Condannato per abusi su minori: 71enne arrestato dopo mesi di latitanzaUn uomo di 71 anni è stato arrestato a Salerno dopo mesi di latitanza, con l’accusa di abusi su minori. Era ricercato dal 2024 dopo che aveva ricevuto una condanna per violenza sessuale. Salerno, 71en ... notizie.it Il 52enne iracheno era ricercato dalla Procura di Taranto per maltrattamenti, lesioni e tentata costrizione al matrimonio - facebook.com facebook