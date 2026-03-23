Cesari sul fallo di mano di Pongracic in Fiorentina-Inter | Vi anticipo l'AIA dirà | tutto giusto

L'Inter pareggia a Firenze e vede avvicinarsi le contendenti allo Scudetto. Intanto fa discutere l'episodio legato al tocco di mano di Pongracic in area di rigore nel primo tempo: per Cesari non ci sono dubbi ma l'AIA difenderà la decisione dell'arbitro Colombo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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