Garlasco l'avvocato di Sempio | Il famoso scontrino? Non è falso ma vi spiego perché non è il suo alibi

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Liborio Cataliotti, l’avvocato di Andrea Sempio, torna a parlare della vicenda del parcheggio di Vigevano nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo lui, lo scontrino che fa discutere non è un falso, ma non può essere usato come prova dell’alibi di Sempio. La questione resta aperta, e i dettagli sui riscontri tra quell’scontrino e le testimonianze continuano a tenere banco nel procedimento.

Liborio Cataliotti, l'avvocato di Andrea Sempio, a Fanpage.it parla del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano del giorno dell'omicidio di Chiara Poggi: "Non è un falso, ma quel biglietto non è l'alibi. Non è la prova che Andrea Sempio sia stato lì".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Garlasco Omicidio

Garlasco, l'avvocato di Sempio contro lo scontrino perché "non può essere un alibi, meglio che sparisse"

Garlasco, l’ex pm Mario Venditti: “L’inchiesta su Andrea Sempio è un falso ideologico, il colpevole è Stasi”

Ultime notizie su Garlasco Omicidio

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco: Lovati a processo per diffamazione contro lo studio Giarda; Garlasco, l’ex legale di Sempio Lovati a processo: Ha diffamato gli avvocati di Alberto Stasi; Garlasco, l’ex avvocato di Sempio Lovati a processo: Ecco cosa è successo; Garlasco, Lovati a processo. L'ex avvocato di Sempio: Dirò tante cose sull'omicidio.

garlasco l avvocato diGarlasco, l’avvocato di Sempio: Il famoso scontrino? Non è falso ma vi spiego perché non è il suo alibiLiborio Cataliotti, l'avvocato di Andrea Sempio, a Fanpage.it parla del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano del giorno dell'omicidio di Chiara ... fanpage.it

Delitto di Garlasco, l’avvocato Gallo sulla scarpa buttata nei rifiuti: È frode processualeGarlasco, l’avvocato Gallo torna a sollevare dubbi sul caso della scarpa mai repertata: polemiche sulle indagini e accuse di frode processuale riemergono nel dibattito televisivo a Mattino Cinque ... notizie.it

