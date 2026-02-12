Garlasco l'avvocato di Sempio | Il famoso scontrino? Non è falso ma vi spiego perché non è il suo alibi

Liborio Cataliotti, l’avvocato di Andrea Sempio, torna a parlare della vicenda del parcheggio di Vigevano nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo lui, lo scontrino che fa discutere non è un falso, ma non può essere usato come prova dell’alibi di Sempio. La questione resta aperta, e i dettagli sui riscontri tra quell’scontrino e le testimonianze continuano a tenere banco nel procedimento.

Liborio Cataliotti, l'avvocato di Andrea Sempio, a Fanpage.it parla del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano del giorno dell'omicidio di Chiara Poggi: "Non è un falso, ma quel biglietto non è l'alibi. Non è la prova che Andrea Sempio sia stato lì".

