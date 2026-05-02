L'Oxford Union avrebbe invitato in modo riservato l'attivista noto per le sue posizioni anti-Islam, Tommy Robinson, a partecipare a un dibattito sull'Islam presso l'università. La decisione di contattarlo sarebbe stata presa per evitare possibili disordini tra il pubblico presente. Robinson avrebbe accettato l'invito e si sarebbe recato in segreto alla discussione, secondo quanto riferito.

Tommy Robinson sarebbe stato segretamente ingaggiato dall'Oxford Union per intervenire a un dibattito sull'Islam nella celebre università britannica. E subito scoppia il caso perché l'attivista di estrema destra è tipo che richiama folle di sostenitori e anche di detrattori. Tanto che ai suoi comizi in difesa del Regno Unito come "patria degli inglesi" non di rado scoppiano disordini. Il tema dibattito scelto dalla Oxford Union è di quelli che incendiano in un paese dove l'immigrazione (legale e non) è in continuo aumento: "Questa Assemblea ritiene che l'Occidente abbia ragione a nutrire sospetti nei confronti dell'Islam".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oxford invita l'attivista anti Islam Tommy Robinson "in segreto" per paura di disordini

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