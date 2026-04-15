Domani all’Università di Firenze si terrà un evento intitolato “Chi ha paura dell’Islam?”, previsto nell’Aula Magna di Piazza Brunelleschi 4. La Lega ha annunciato che si tratta di un incontro senza contraddittorio e ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di dibattito aperto. La questione è stata sollevata prima dell’evento, che si inserisce in una serie di iniziative sul tema della Palestina e delle religioni.

Ancora un evento per la Palestina in una università senza contraddittorio: è questa la denuncia della Lega per un incontro che si terrà domani all’Università di Firenze, presso l’Aula Magna di Piazza Brunelleschi 4 dal titolo “ Chi ha paura dell’Islam?”. È stato organizzato dagli “Antropologi per la Palestina” e “Firenze per la Palestina”. Nel comunicato di una delle due organizzazioni si legge che “con un allarme antisemitismo promosso dal nostro sistema politico mediatico allo scopo di giustificare leggi repressive e censura del movimento per la liberazione della Palestina, i davvero innumerevoli episodi di razzismo antiislamico, vengono totalmente ignorati”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Chi ha paura dell’Islam?”. All’università di Firenze l’evento senza contraddittorio

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