Ostia esplosione al Lazio Store | indagini in corso

Nella sera di venerdì primo maggio, sul litorale romano si è verificata un’esplosione presso il Lazio 1900 Store di via Carlo Bosio. Un ordigno artigianale di grandi dimensioni ha danneggiato la saracinesca del negozio, provocando danni e creando scompiglio nella zona. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Un boato improvviso scuote via Carlo Bosio nella tarda serata di venerdì: danni all'esercizio commerciale ma nessun ferito. Un grave atto intimidatorio ha turbato la quiete del litorale romano nella tarda serata di venerdì primo maggio, quando un ordigno artigianale di notevoli dimensioni è stato fatto esplodere contro la saracinesca del Lazio 1900 Store di via Carlo Bosio. Il violento boato, avvertito distintamente intorno alle ore 23:00, ha bruscamente svegliato i residenti della zona, allertati dalla deflagrazione che ha colpito l’esercizio commerciale dedicato ai colori biancocelesti.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ostia, esplosione al Lazio Store: indagini in corso Notizie correlate Leggi anche: Ostia, esplosione davanti a negozio Lazio Store: danneggiata serranda Assalto fallito al bancomat della Bcc ad Atripalda: nessuna esplosione, indagini in corsoATRIPALDA (Avellino) — Non c'è stata nessuna esplosione, nessuna deflagrazione nel buio di via Tufarole. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bomba carta contro il Lazio Store: boato nella notte a Ostia; Boato a Ostia, grosso petardo contro il negozio dei laziali; Governo, Meloni: Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità. Boato a Ostia, grosso petardo contro il negozio dei lazialiUn grosso petardo è stato lanciato contro la serranda del negozio Lazio 1900 store di Ostia, in via Carlo Bosio. Un boato che ha svegliato i residenti che affacciano su quella via. L'ordigno ... romatoday.it Bomba carta contro il Lazio Store: boato nella notte a OstiaIl boato, improvviso e violentissimo, ha squarciato il silenzio di via Bosio intorno alle 23:30 della notte scorsa. Nel mirino il Lazio Store 1900, storico punto di riferimento per i tifosi biancocele ... msn.com LIVE dallo stadio dalle 20:00 https://sslazio.it/it/lazio-style-channel/lazio-style-channel https://sslazio.it/it/lazio-style-radio/lazio-style-radio #AtalantaLazio #AvantiLazio - facebook.com facebook