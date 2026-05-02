Per gli Oscar 2027 sono state introdotte nuove regole che vietano l’uso di intelligenza artificiale nelle produzioni ammesse alla candidatura. Contestualmente, è stato approvato un regolamento che permette ai candidati di concorrere in due categorie diverse, senza restrizioni. Queste modifiche sono state annunciate dall'organizzazione responsabile dell’evento, che ha anche precisato le modalità di applicazione delle nuove disposizioni.

Nuove regole per gli Oscars 2027. Stop all’intelligenza artificiale, via libera alle doppie candidature per gli attori nella stessa categoria e possibilità per più film di uno stesso Paese di accedere alla corsa per il miglior film internazionale: sono queste alcune delle principali innovazioni introdotte dall’Academy per l’anno che verrà. La stretta sull’IA non riguarda più soltanto gli interpreti digitali, ma include anche le sceneggiature generate automaticamente. Le nuove disposizioni rappresentano il tentativo di Hollywood di adattarsi alle trasformazioni profonde che stanno ridefinendo il settore cinematografico, sia sul fronte creativo sia su quello dell’apertura globale.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Oscar 2027, tra le nuove regole stretta sull’IA e via libera alle doppie candidature

Notizie correlate

Decreto Bollette: via libera della Camera tra aiuti economici e nuove regole sull’energiaLa Camera dei deputati ha dato il via libera alla fiducia sul Decreto Bollette con 203 voti favorevoli e 117 contrari.

Nuove regole sull'alcol a Viterbo, la stretta diventa "strutturale". Achilli: "Così attività vessate"L'era delle ordinanze sull'alcol firmate all'ultimo, quelle che piovevano sulla città a ridosso delle festività, è destinata a finire.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Oscar 2027: stop all’AI, nuove regole per film internazionali e nomination attori; Oscar, Academy: Attori e sceneggiature generate con IA non saranno eleggibili; Oscar, cambiano le regole: banditi gli attori creati dall'Intelligenza Artificiale!; Emma Stone torna alla commedia romantica dopo gli Oscar: ecco con chi reciterà nel nuovo film.

Oscar, cambiano le regole: banditi gli attori creati dall'Intelligenza Artificiale!Gli Oscar introducono nuove regole: a partire dall'edizione 2027 saranno vietate le nomination agli attori generati da IA ... cinema.everyeye.it

Oscar 2027, cosa cambia davvero per gli attori? La nuova riforma spiegata nel dettaglioL’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha approvato una delle riforme più incisive ... msn.com

L'Academy ha deciso: niente Oscar per attori e sceneggiature generate dall'intelligenza artificiale. Le nuove regole dal 2027. - facebook.com facebook

Gli attori creati con IA non saranno ammessi agli Oscar. Nuove regole: "Saranno considerati solo ruoli interpretati da esseri umani". Lo ha annunciato l'Academy #ANSA x.com