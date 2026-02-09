Nuove regole sull' alcol a Viterbo la stretta diventa strutturale Achilli | Così attività vessate

Da viterbotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viterbo cambia ritmo sulle regole per l’alcol. Le recenti restrizioni, che arrivavano in modo improvviso prima delle festività, sono ormai destinate a scomparire. Il Comune ha deciso di rendere più stabile la gestione, introducendo regole che durino nel tempo e non siano più solo ordinanze temporanee. Achilli, uno dei protagonisti, si lamenta: “Così le attività sono vessate senza motivo”. La città vuole mettere fine a queste misure a singhiozzo e stabilizzare le regole per gli esercenti e i cittadini.

L'era delle ordinanze sull'alcol firmate all'ultimo, quelle che piovevano sulla città a ridosso delle festività, è destinata a finire. La disciplina sulla vendita e il consumo di alcolici a Viterbo cambia pelle e cerca una situazione definitiva. Non più provvedimenti temporanei del sindaco di.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Viterbo Regole

Nuove regole per entrare negli Usa: controlli sui social degli ultimi 5 anni e stretta sull’ESTA

L’amministrazione Trump ha proposto nuove regole per l’ingresso negli Stati Uniti, aumentando i controlli sui social degli ultimi cinque anni e rendendo più difficile ottenere l’ESTA, l’autorizzazione elettronica per viaggi senza visto.

Auto elettriche, nuove regole per le batterie dopo la stretta dell’Antitrust

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni quattro procedimenti nei confronti di importanti produttori di auto elettriche, tra cui Stellantis, Tesla, BYD e Volkswagen.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Viterbo Regole

Argomenti discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Quanto alcol si può bere senza fare male; Formazione: video e podcast sulle novità in materia di lavoro; Capaccio Paestum: tolleranza zero contro l’alcol e il degrado, scattano i nuovi divieti.

Elkann avvisa Bruxelles: Speriamo che le nuove regole sull’auto ci consentano di continuare a produrreSperiamo che le nuove regole europee sull’auto ci consentano di continuare la produzione. Il presidente di Stellantis, John Elkann, manda un messaggio a Bruxelles durante la presentazione della ... quattroruote.it

Nuove leggi europee 2026: pioggia di divieti sull'autoL’automobile soffre di un eccesso di regolamentazione? A giudicare da certi numeri, pare di sì: gli addetti ai lavori stimano che solo da oggi al 2030 entreranno in vigore più di 100 nuove norme, ... gazzetta.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.