Nuove regole sull' alcol a Viterbo la stretta diventa strutturale Achilli | Così attività vessate

Viterbo cambia ritmo sulle regole per l’alcol. Le recenti restrizioni, che arrivavano in modo improvviso prima delle festività, sono ormai destinate a scomparire. Il Comune ha deciso di rendere più stabile la gestione, introducendo regole che durino nel tempo e non siano più solo ordinanze temporanee. Achilli, uno dei protagonisti, si lamenta: “Così le attività sono vessate senza motivo”. La città vuole mettere fine a queste misure a singhiozzo e stabilizzare le regole per gli esercenti e i cittadini.

L'era delle ordinanze sull'alcol firmate all'ultimo, quelle che piovevano sulla città a ridosso delle festività, è destinata a finire. La disciplina sulla vendita e il consumo di alcolici a Viterbo cambia pelle e cerca una situazione definitiva. Non più provvedimenti temporanei del sindaco di.

