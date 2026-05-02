Oscar 2027 tra le nuove regole stretta sull’AI e via libera alle doppie candidature

Per gli Oscar del 2027 sono state introdotte nuove regole che prevedono una maggiore regolamentazione sull’uso dell’intelligenza artificiale, mentre sono state confermate le possibilità di candidare film in più di una categoria. Le modifiche riguardano i criteri di eligibilità e le modalità di presentazione delle opere, con l’obiettivo di aggiornare il regolamento in vista delle innovazioni tecnologiche e delle pratiche di produzione cinematografica.

Nuove regole per gli Oscars 2027. Stretta sull’intelligenza artificiale, via libera alle doppie candidature per gli attori nella stessa categoria e possibilità per più film di uno stesso Paese di accedere alla corsa per il miglior film internazionale: sono queste alcune delle principali innovazioni introdotte dall’Academy per l’anno che verrà. La stretta sull’IA non riguarda più soltanto gli interpreti digitali, ma include anche le sceneggiature generate automaticamente. Le nuove disposizioni rappresentano il tentativo di Hollywood di adattarsi alle trasformazioni profonde che stanno ridefinendo il settore cinematografico, sia sul fronte creativo sia su quello dell’apertura globale.🔗 Leggi su 361magazine.com

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