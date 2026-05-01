Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria importante nella semifinale di Conference League, battendo 3-1 lo Shakhtar Donetsk nell'andata. La partita si è giocata il 30 aprile e ha visto gli Eagles segnare tre gol, mentre la squadra ucraina ha trovato il gol della bandiera. Con questo risultato, il team inglese mette un piede nella finale, che si giocherà in una partita di ritorno ancora da disputare.

2026-04-30 23:05:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Crystal Palace ha compiuto un passo importante verso la prima finale europea vincendo 3-1 sullo Shakhtar Donetsk nell’andata della semifinale di Conference League. Gli ospiti hanno segnato in 21 secondi con Ismaila Sarr e, nonostante i gol subiti all’inizio del secondo tempo, hanno risposto con altri due gol. I gol di Daichi Kamada e Jorgen Strand Larsen hanno assicurato alla squadra di Oliver Glasner di riportare un vantaggio di due gol a Selhurst Park. La partenza fulminea dà il tono. Palace non avrebbe potuto chiedere un’apertura migliore.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Shakhtar Donetsk – Crystal Palace 1-3: resoconto, risultato e gol mentre gli Eagles mettono un piede nella finale di Conference League

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