A maggio 2026, il segno dell'Acquario si trova a vivere due fasi diverse. La prima metà del mese si caratterizza per un cambiamento significativo, con il pianeta Plutone che entra in moto retrogrado il 6 maggio, rimanendo nel segno per oltre due anni. Questo movimento segna l'inizio di un periodo dedicato a un approfondimento interiore, che continuerà fino a ottobre. Inoltre, a metà mese si verifica un trigono d'aria, influenzando le energie del periodo.

L'oroscopo Acquario di maggio 2026 è un mese a due tempi distinti. La prima metà ha una qualità di profondità: il 6 maggio Plutone, che è nel tuo segno da oltre due anni, comincia il moto retrogrado e apre una stagione di revisione interiore che durerà fino a ottobre. La seconda metà accende invece la superficie: dal 17 maggio si apre un lungo trigono d'aria con Mercurio in Gemelli, il 21 il Sole li raggiunge, il 22 si congiunge a Urano e crea la giornata più scintillante del mese. Il 31 maggio la Luna Blu in Sagittario illumina la sfera che più ti rappresenta: le amicizie, la comunità, i progetti collettivi. Firma: Artemide – Aggiornato il 25 aprile 2026 Il mese dell'Acquario in tre date 6 maggio – Plutone diventa retrogrado nel tuo segno: comincia una stagione di revisione interiore lunga e preziosa.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Acquario maggio 2026: Plutone retrogrado nel segno e il trigono d'aria di metà mese

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