Oroscopo di maggio 2026 | il mese entra nel vivo dopo la Luna Piena in Scorpione La classifica di tutti i segni

Il mese di maggio 2026 si apre con l’effetto della Luna Piena in Scorpione, che si è verificata ieri sera, lasciando un’impronta emotiva sulla giornata di sabato. Oggi si entra nel secondo giorno del mese, mentre da lunedì il calendario astrologico si anima con l’ingresso di Mercurio nel segno del Toro, segnando un nuovo inizio nel ritmo del mese.

L'oroscopo di maggio 2026 entra oggi nel suo secondo giorno: la Luna Piena in Scorpione di ieri sera lascia ancora un'eco emotiva sul sabato di ponte, ma il mese vero comincia a muoversi davvero da lunedì con Mercurio in Toro. Da qui in avanti il cielo tiene insieme due ritmi complementari — la velocità mentale dei passaggi in Gemelli, accesa dall'ingresso storico di Urano del 26 aprile, e la pazienza costruttiva di Marte che entra in Toro il 18 — con un evento spartiacque mercoledì 6, quando Plutone diventa retrogrado in Acquario. Per chi vive in Italia, queste 48 ore di ponte cadono al momento giusto per fermarsi, capire dove ha ancora senso spendere tempo ed energia, e arrivare al rientro con le idee meno affollate.🔗 Leggi su Feedpress.me

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