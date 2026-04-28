Nel weekend dell’1-3 maggio 2026 si verifica una Luna Piena in Scorpione, visibile a occhio nudo. Questo evento segna l’inizio di un nuovo mese e viene accompagnato da un cielo che permette di osservare chiaramente la fase lunare. Durante il fine settimana, alcuni segni zodiacali sono considerati più fortunati in base alle previsioni astrali. La primavera si avvicina alla sua fase più matura, offrendo uno spettacolo visibile a tutti.

Il weekend dell'1-3 maggio 2026 è un confine: la primavera entra nel suo bocciolo più maturo e il cielo regala un evento che si vede a occhio nudo. La Luna Piena in Scorpione di venerdì sera apre tre giorni in cui i conti si chiariscono, le relazioni mostrano la loro vera radice e una piccola intuizione personale può valere più di una settimana di lavoro. È il weekend giusto per ascoltarsi, dire un sì che sa di nuovo capitolo e mettere in fila ciò che vale davvero. A cura di Eryx Weekend 1-3 maggio 2026 Aggiornato il 28 aprile 2026?? Il Cielo del Weekend 1-3 maggio 2026 Venerdì 1 maggio: Luna Piena in Scorpione alle 17:22? emergono verità utili su denaro, valori e ciò che davvero conta.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Weekend 1-3 Maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione apre il mese, classifica e segni fortunati

Horóscopo Luna Llena en Escorpio Morir para Renacer Purga Emocional del 1 de Mayo

Notizie correlate

Classifica oroscopo del ponte 1 maggio 2026: i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in ScorpioneLa classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 ha un cardine preciso: la Luna Piena in Scorpione di venerdì alle 17:22, un plenilunio profondo...

Classifica oroscopo: i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione accende il ponteL'oroscopo della prossima settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 è scandito da due appuntamenti forti: l'eco fresca dell'ingresso di Urano in...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Oroscopo Paolo Fox, la classifica del weekend: Leone può tutto, liberazione per i Gemelli, Scorpione in basso. Top e flop; Oroscopo del fine settimana: Sagittario sul filo del rasoio, Toro nel caos, Cancro manda tutto all'aria. Acquario? Rifletti; L’Oroscopo della settimana di Marie Claire dal 27 aprile al 3 maggio; Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 aprile 2026: si riprendono Gemelli e Leone.

Oroscopo di Paolo Fox del weekend, la classifica dei segni: top e flop del fine settimana - facebook.com facebook

Ariete e Gemelli brillano questo weekend. Toro e Pesci, attenzione alle tensioni: l'oroscopo di Paolo Fox per l'11-12 aprile x.com