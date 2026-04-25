La settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 si apre con un cielo caratterizzato dalla presenza di Urano nei Gemelli, entrato domenica precedente. Venerdì 1 maggio si verifica la Luna Piena in Scorpione, evento che mette in evidenza il ponte tra le giornate. Questa configurazione astrologica interessa in particolare alcuni segni, considerati più fortunati in questa fase. La presenza di corpi celesti in vari segni influisce sulle energie generali del periodo.

L'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 si apre con un cielo già abitato da Urano in Gemelli, entrato domenica scorsa, e cammina dritto verso il suo cuore: la Luna Piena in Scorpione di venerdì 1 maggio, che illumina il ponte. Sette giorni di pensieri rapidi, emozioni profonde e voglia di stare fuori, che si chiudono domenica 3 con Mercurio che entra in Toro e mette pace. Firma: Artemide – Aggiornato il 27 aprile 2026 Il cielo di questa settimana ha tre tempi distinti. Il primo è di assestamento: lunedì 27 e martedì 28 si comincia ad abitare un cielo in cui Urano è appena entrato in Gemelli, il segno dell'aria e della parola, e i pensieri arrivano più rapidi del solito, a volte fuori orario.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Classifica oroscopo: i segni più fortunati della prossima settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione accende il ponte

OROSCOPO DEL MESE: APRILE 2026

Notizie correlate

Classifica oroscopo: i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione accende il ponteL'oroscopo della prossima settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 è scandito da due appuntamenti forti: l'eco fresca dell'ingresso di Urano in...

Classifica oroscopo del ponte 1 maggio 2026: i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in ScorpioneLa classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 ha un cardine preciso: la Luna Piena in Scorpione di venerdì alle 17:22, un plenilunio profondo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 27 aprile al 3 maggio: Gemelli e Acquario rinascono; Oroscopo prossima settimana 27 aprile – 3 maggio 2026: classifica lavoro e denaro, Luna Piena in Scorpione; Classifica oroscopo | i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 | la Luna Piena in Scorpione accende il ponte; Classifica oroscopo: i segni più fortunati della prossima settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione accende il ponte.

Classifica oroscopo: i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la luna piena in Scorpione accende il ponteOroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione del 1° maggio illumina il ponte. Previsioni segno per segno firmate Artemide. msn.com

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 27 aprile al 3 maggio: Gemelli e Acquario rinasconoVolano i segni d'aria con Venere a favorissimo nei Gemelli. Ci avviciniamo all'anno focoso che sappiamo essere questo 2026! fanpage.it

La Notte della Luna Piena - osservazione al telescopio - facebook.com facebook