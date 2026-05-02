Oro sale e tempeste | l' arte e la letteratura del Venezuela protagoniste in via San Rocchetto
Dall’8 al 18 maggio 2026, Torino ospita presso gli spazi di Aura Studio la mostra collettiva di artisti venezuelani curata da Elena Radovix. L'esposizione, intitolata all'esplorazione di "Oro, sale e tempeste", si inserisce nella rassegna “Otros planetas: el mundo en tu casa” promossa.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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