Fno Tsrm e Pstrp | Equità contrattuale leva per qualità e sostenibilità del sistema

In vista dello sciopero programmato per il 17 aprile nella sanità privata, le organizzazioni sindacali di tecnici di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione hanno sottolineato l’importanza di un’adeguata equità contrattuale. Le parti auspicano che questa richiesta possa contribuire a migliorare la qualità dei servizi e garantire una maggiore sostenibilità del sistema sanitario.

Ucraina, tregua di 32 ore per la Pasqua ortodossa. Zelensky: “Putin può farla durare” Ucraina, tregua di 32 ore per la Pasqua ortodossa. Zelensky: “Putin può farla durare” Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Stati Generali FNO TSRM e PSTRP: il futuro delle professioni sanitarie al centro del dibattito a RomaSi sono conclusi gli Stati generali della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della...

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Temi più discussi: Contrastare la carenza di personale e attivare sinergie per rendere le professioni più attrattive; Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo; Congresso nazionale di Tecnici della riabilitazione psichiatrica; Andrea Bonifacio (TNPEE), ospite del podcast di Quotidiano Sanità Club.

FVG. Vertice Fedriga-Bolzonello con Fno Tsrm Pstrp: Valorizzare le professioni tecniche, riabilitative e della prevenzioneVertice in Friuli Venezia Giulia tra il presidente Fedriga e gli Ordini delle professioni tecniche, riabilitative e della prevenzione per affrontare la carenza di personale sanitario. quotidianosanita.it

Fno Tsrm e Pstrp: Equità contrattuale leva per qualità e sostenibilità del sistemaIn vista dello sciopero della sanità privata (il 17 aprile), la Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e del ... adnkronos.com

“Tessendo speranza per il futuro” Oggi siamo a Ragusa per parlare di malattie rare, in occasione di un importante appuntamento promosso dalla FNO TSRM e PSTRP insieme alla Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare. Alle ore 16:00 trasmetteremo in - facebook.com facebook