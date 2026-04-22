A Roma nuova sede per la Fno Tsrm e Pstrp

A Roma è stata inaugurata la nuova sede della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La struttura si trova in Palazzo Balestra, situato in piazza Santi Apostoli. La cerimonia, alla quale hanno partecipato rappresentanti del settore, ha segnato l'apertura ufficiale degli uffici. La nuova sede sostituisce i locali precedenti e ospiterà le attività dell'organizzazione.

(Adnkronos) – La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) ha inaugurato la sua nuova sede a Palazzo Balestra, in piazza Santi Apostoli a Roma. Un patrimonio architettonico di grande pregio che si integra con la missione della Federazione, rappresentativa di 165mila professionisti che operano su tutto il territorio nazionale. "Con il recupero di questo luogo ci sentiamo parte attiva nella valorizzazione del patrimonio artistico", sottolinea il presidente Diego Catania. "Si tratta di una dimora storica dal valore inestimabile", da cui "abbiamo portato alla luce e restaurato gli affreschi, i dipinti e le opere d’arte al suo interno".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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