Ordine d’arrivo F1 Sprint GP Cina 2026 | Russell di un soffio su Leclerc Hamilton sul podio! Flop Antonelli

Calato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, George Russell ha concluso in prima posizione, superando di poco Charles Leclerc. Lewis Hamilton si è piazzato sul podio, mentre Antonio Antonelli ha avuto una gara deludente, terminando con un risultato sotto le aspettative. La gara ha visto alcune sorprese e cambi di posizione durante le prime fasi.

Calato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 19 giri intensi e tirati in cui spremere le proprie monoposto per massimizzare la prestazione, conquistando i primi punti di questo week end asiatico. La distribuzione dei punti nella Sprint è la seguente: 1° posto: 8 punti. 2° posto: 7 punti. 3° posto: 6 punti. 4° posto: 5 punti. 5° posto: 4 punti. 6° posto: 3 punti. 7° posto: 2 punti. 8° posto: 1 punto . La domanda prima del via era la seguente: la Mercedes sarà battibile? Le Frecce d’Argento partivano da una condizione di chiaro vantaggio, avendo monopolizzato la prima fila grazie alla pole-position del britannico George Russell e alla seconda piazza di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell di un soffio su Leclerc, Hamilton sul podio! Flop Antonelli Articoli correlati Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell precede Leclerc ed Hamilton battaglieri. Antonelli fuori dal podioCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da LeclercCalato il sipario sul GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Una selezione di notizie su Ordine d'arrivo F1 Sprint GP Cina 2026... Temi più discussi: Gp Australia, l'ordine d'arrivo della gara oggi. Le classifiche del Mondiale di F1; Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da Leclerc; La Mercedes domina a Melbourne: Russell vince, uno strepitoso Kimi Antonelli è secondo. Ferrari sul podio; GP Australia, Russell batte Kimi, 1-2 Mercedes. Podio Leclerc, Lewis 4° - Risultati - Formula 1. Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell precede Leclerc ed Hamilton battaglieri. Antonelli fuori dal podioCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto ... oasport.it Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da LeclercCalato il sipario sul GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, è stato emesso il verdetto ... oasport.it George Russell vince la sprint in Cina! Secondo Charles Leclerc, seguito da Lewis Hamilton, protagonista di una bella lotta per la prima posizione con Russell durante i primi giri di gara. Quarto Lando Norris, seguito da Antonelli. Il pilota italiano, dopo una part - facebook.com facebook GP di Cina, prove libere: prosegue il dominio Mercedes con Russell davanti ad Antonelli x.com