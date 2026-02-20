Caso Kalulu Gravina nega la grazia alla Juventus | Niente sfida col Como Il comunicato ufficiale

La FIGC ha respinto la richiesta di grazia per Kalulu, impedendo alla Juventus di schierarlo contro il Como. La decisione arriva dopo aver valutato le motivazioni presentate dal club torinese, che sperava di recuperare il difensore francese in vista della prossima partita. Il comunicato ufficiale conferma che Kalulu resterà fuori dal campo, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori senza alternative per la difesa. La questione si conclude con questa decisione definitiva.

Inter News 24 Caso Kalulu, negata la grazia al difensore francese dopo la richiesta odierna della Juventus: il comunicato ufficiale della FIGC. Niente sconti e nessuna grazia per la Juventus in vista della sfida contro il Como. La speranza di riavere Pierre Kalulu è svanita definitivamente dopo il “no” categorico del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, alla richiesta di annullamento della squalifica. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Caso Kalulu, Gravina nega la grazia alla Juventus: il comunicato ufficiale. Il club bianconero aveva tentato una mossa straordinaria per “riparare al torto acclarato” subito durante il derby d’Italia contro l’Inter, dove il difensore francese era stato espulso a causa di una discussa caduta di Alessandro Bastoni, definita dai torinesi una palese simulazione.🔗 Leggi su Internews24.com

