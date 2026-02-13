Auto nel vuoto ad Agropoli | deceduta in ospedale la moglie dell'uomo morto nello schianto

Gilda Romano, 45 anni, è morta in ospedale a causa delle ferite riportate nello stesso incidente che ha ucciso il marito, Giuseppe Malzone, il 5 febbraio ad Agropoli. La coppia viaggiava a bordo di un'auto che, per cause ancora da chiarire, è precipitata nel vuoto lungo una strada isolata. L’incidente ha suscitato grande dolore nella comunità locale, dove i familiari chiedono risposte sulle dinamiche della tragedia.

È morta in ospedale Gilda Romano, la moglie di Giuseppe Malzone, deceduto sul colpo nell'incidente dello scorso 5 febbraio ad Agropoli (Salerno); la loro automobile era precipitata nel vuoto.