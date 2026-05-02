OpenAI modifica le regole sul trattamento dei dati | ora potrà anche ricevere informazioni dagli inserzionisti

OpenAI ha aggiornato le regole sulla privacy, introducendo nuove modalità di gestione dei dati degli utenti. La società potrà condividere le informazioni raccolte con partner pubblicitari per promuovere i propri servizi e, d'altra parte, riceverà dati dagli inserzionisti. Questa modifica riguarda l'utilizzo delle informazioni personali e la collaborazione tra OpenAI e soggetti esterni nel settore pubblicitario.

OpenAI ha aggiornato la propria informativa sulla privacy inserendo importanti novità sull'utilizzo dei dati degli utenti per finalità pubblicitarie: l'azienda potrà condividere i dati con i partner per promuovere i propri prodotti, ma anche ricevere informazioni dagli inserzionisti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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