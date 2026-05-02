OpenAI modifica le regole sul trattamento dei dati | ora potrà anche ricevere informazioni dagli inserzionisti
OpenAI ha aggiornato le regole sulla privacy, introducendo nuove modalità di gestione dei dati degli utenti. La società potrà condividere le informazioni raccolte con partner pubblicitari per promuovere i propri servizi e, d'altra parte, riceverà dati dagli inserzionisti. Questa modifica riguarda l'utilizzo delle informazioni personali e la collaborazione tra OpenAI e soggetti esterni nel settore pubblicitario.
OpenAI ha aggiornato la propria informativa sulla privacy inserendo importanti novità sull'utilizzo dei dati degli utenti per finalità pubblicitarie: l'azienda potrà condividere i dati con i partner per promuovere i propri prodotti, ma anche ricevere informazioni dagli inserzionisti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
OpenAI ci ha ripensato: dopo le critiche, Altman modifica gli accordi con il PentagonoIl CEO di OpenAI ha pubblicato su X un lungo post dove ha annunciato una parziale revisione degli accordi con il Dipartimento di Difesa USA.
Sanità, la trasparenza e il trattamento dei dati non sono solo un obbligoIl valore della trasparenza in sanità come impegno concreto per rafforzare la fiducia dei cittadini è stato il filo conduttore dell’incontro promosso...
Contenuti e approfondimenti
Argomenti più discussi: OpenAI e i principi su sicurezza, uso e limiti dell’AI, cosa cambia; Microsoft e OpenAI stanno cambiando le regole del gioco: addio all'esclusività e alla clausola sulla superintelligenza.
OpenAI modifica l’accordo con Microsoft e apre il modello di business a nuovi partner strategiciOpenAI e Microsoft ridisegnano la loro alleanza strategica sull’IA generativa La partnership tra OpenAI e Microsoft entra in una nuova fase che potreb ... assodigitale.it
OpenAI sarà più libera di fare accordi con altre aziende, grazie a una modifica del suo contratto con MicrosoftMicrosoft e OpenAI hanno modificato il loro accordo di collaborazione, riducendo la dipendenza reciproca. Microsoft ha rinunciato al diritto di vendere in esclusiva i sistemi di intelligenza artificia ... ilpost.it
Cosa è cambiato in quasi dieci anni di missione di OpenAI Ecco uno sguardo al nuovo documento sui principi dell’azienda. https://l.euronews.com/YEvv - facebook.com facebook