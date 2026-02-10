Sanità la trasparenza e il trattamento dei dati non sono solo un obbligo
L’Azienda Usl di Piacenza ha organizzato un incontro dedicato alla trasparenza e al trattamento dei dati in sanità. L’obiettivo è rafforzare la fiducia dei cittadini, rendendo più chiaro come vengono gestite le informazioni sanitarie. Durante l’evento, medici, amministratori e operatori si sono confrontati su un tema che riguarda da vicino tutti noi. La trasparenza non è solo un obbligo, ma un passo concreto per migliorare il rapporto tra struttura e pazienti.
Il valore della trasparenza in sanità come impegno concreto per rafforzare la fiducia dei cittadini è stato il filo conduttore dell’incontro promosso dall’Azienda Usl di Piacenza, concepito come momento di formazione interna, riflessione e confronto su uno dei temi centrali dell’amministrazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
