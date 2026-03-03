OpenAI ci ha ripensato | dopo le critiche Altman modifica gli accordi con il Pentagono

Il CEO di OpenAI ha annunciato su X una revisione degli accordi con il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti. Dopo le critiche ricevute, l’azienda ha deciso di modificare alcuni aspetti dell’accordo iniziale. La comunicazione è arrivata tramite un post pubblicato sui social. L’annuncio riguarda una variazione nelle condizioni di collaborazione tra OpenAI e il Dipartimento di Difesa.

Il CEO di OpenAI ha pubblicato su X un lungo post dove ha annunciato una parziale revisione degli accordi con il Dipartimento di Difesa USA. Il comunicato giunge dopo le enormi critiche piovute sull'azienda dopo che Altman aveva siglato un accordo per sostituire Anthropic nello sviluppo di tecnologie legate alla sorveglianza di massa e alla costruzione di armi autonome. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Pentagono liquida Anthropic e stringe accordo con OpenAI. Ma anche Altman mette paletti sulla sorveglianza di massaSam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo tra il colosso dell’intelligenza artificiale e il...

“Queste fiammelle hanno rotto le balle. Ci sono quelle led”: Davide Lacerenza fotografato in discoteca con gli sparkler sopra le bottiglie ‘si pente’ dopo una valanga di criticheDavide Lacerenza ha patteggiato (4 anni e 8 mesi) alla fine dell’inchiesta per droga, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione legata...