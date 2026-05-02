Un sondaggio condotto tra i lettori giapponesi su Ranking.net ha chiesto quale sia il manga preferito, e ancora una volta il risultato riguarda uno spokon. I partecipanti hanno scelto tra numerosi titoli, confermando la popolarità di questo genere tra i fan giapponesi. La classifica riflette le preferenze attuali nel mondo del fumetto in Giappone e viene aggiornata periodicamente per mostrare i cambiamenti nel tempo.

Un sondaggio massiccio condotto tra i lettori nipponici su Ranking.net riscrive le gerarchie del fumetto mondiale. Mentre i giganti One Piece e Naruto scivolano fuori dalle prime tre posizioni, un classico dello sport si riconferma in cima alla lista nei cuori degli appassionati. Se l'Occidente venera i colossi mediatici come Dragon Ball, Naruto e One Piece, il pubblico giapponese ragiona con una sensibilità diversa. Un recente censimento digitale sulla piattaforma Ranking.net, attraverso la sezione Everyone's Ranking, ha scatenato oltre 38.000 preferenze per decidere quale sia l'opera più magnetica di sempre. E qui arriva la conferma: lo spokon di Slum Dunk è (ancora) amatissimo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece o Naruto? I fan giapponesi votano il loro manga preferito ed è (ancora una volta) uno spokon

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