La Juventus si affida ancora una volta alle prestazioni di Locatelli, Conceicao e Boga. In questa fase della stagione, i tre giocatori si sono distinti per i loro contributi in termini di presenze, gol e assist. I numeri mostrano come siano diventati elementi fondamentali per la squadra, con ruoli chiave in campo. La loro capacità di influenzare le partite potrebbe risultare decisiva nel prosieguo del campionato.

di Paolo Rossi Juve trascinata da Locatelli, Conceicao e Boga: il loro momento spiegato attraverso i numeri e perché possono essere decisivi. Nelle ultime sei giornate, la Juventus ha cambiato passo, infilando ben cinque vittorie e collezionando un solo pareggio contro il Sassuolo. Un ruolino di marcia impressionante, costruito non solo sulla ritrovata solidità collettiva, ma soprattutto sullo stato di grazia di alcuni interpreti fondamentali. Analizzando il percorso recente dei bianconeri, emergono tre nomi su tutti: Manuel Locatelli, Francisco Conceição e Jeremie Boga. Ecco come hanno trascinato la squadra. Manuel Locatelli: l’anima tattica e il cuore pulsante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve aggrappata a Locatelli, Conceicao e Boga: perché proprio loro tre possono essere decisivi (ancora una volta)

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