Se si desidera guardare l’intera serie di Naruto e Naruto Shippuden, bisogna considerare che il totale delle puntate supera le 700. La versione completa, comprensiva di episodi con filler, richiede circa 350 ore di visione, mentre escludendo i contenuti filler si riduce a circa 250 ore. Questa lunga maratona rappresenta un impegno considerevole per gli appassionati, che spesso si dedicano a recuperare l’intera saga in vari momenti.

Se vi siete finalmente decisi a recuperare l’opera magna di Masashi Kishimoto, sappiate che non siete i soli: l’epopea del ninja biondo del Villaggio della Foglia è uno dei riti di passaggio fondamentali per ogni appassionato di anime e manga. Tuttavia, tra Naruto (la prima iterazione) e il suo colossale sequel Naruto Shippuden, ci troviamo di fronte a una produzione targata Studio Pierrot che spaventa anche il binger più coraggioso e temprato. La domanda sorge spontanea: quanto tempo serve effettivamente per guardarlo tutto dall’inizio alla fine? E, soprattutto, quante ore di vita si risparmiano saltando a piè pari gli episodi non canonici? Preparate i ramen, abbiamo fatto i conti alla mano.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Quante ore ci vogliono per vedere tutto Naruto e Naruto Shippuden? (Guida completa con e senza filler)

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