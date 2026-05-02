A Tricase un uomo di 33 anni ha ucciso il proprio fratello con una coltellata e successivamente ha chiamato i parenti in Bangladesh, mostrando loro il corpo senza vita. L’episodio è avvenuto in un’abitazione della zona e le forze dell’ordine sono intervenute per le indagini. La scena del crimine è stata sequestrata e si stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto.

Avrebbe ucciso a coltellate il fratello e poi avrebbe contattato i parenti in Bangladesh ai quali avrebbe mostrato il cadavere e l’arma ancora insanguinata. È quanto emerso dall’omicidio di Tricase (Lecce), dove Sheik Md Humaun (33 anni) è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Shekh Md Noyan (28). I fatti risalgono al 30 aprile. Secondo una prima ricostruzione, i due fratelli si sarebbero incontrati in via del tutto ordinaria ma improvvisamente sarebbe scoppiata una lite violenta fino a quando il 33enne non ha colpito il fratello alle spalle davanti agli occhi di un coinquilino, che ha fermato l’aggressore e ha chiamato i soccorsi. La videochiamata ai parenti in Bangladesh A riportare questo dettaglio è il Corriere della Sera.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio a Tricase, uccide il fratello a coltellate e poi chiama i parenti in Bangladesh mostrando il cadavere

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