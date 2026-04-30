Omicidio Francesco Sessa ad Ibiza | arrestato il presunto assassino

La Guardia Civil ha arrestato un uomo sospettato di aver ucciso un giovane italiano con un coltello mercoledì pomeriggio in via Alzines, a Platja d’en Bossa, sull’isola di Ibiza. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato all’arresto immediato del presunto autore. La vittima è deceduta a seguito delle ferite riportate durante la lite. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La Guardia Civil ha arrestato il presunto autore dell’accoltellamento che mercoledì pomeriggio ha causato la morte di un giovane italiano a Ibiza, precisamente in via Alzines, a Platja d’en Bossa. L’arrestato è un altro uomo di 45 anni, anch’egli di nazionalità italiana e originario della città.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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