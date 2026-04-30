Omicidio Franco Sessa a Ibiza arrestato il presunto omicida | è un 45enne originario di Avellino

La Guardia Civil delle Baleari ha arrestato un uomo di 45 anni, originario di Avellino, in relazione all’omicidio di un uomo di 35 anni avvenuto mercoledì pomeriggio in Calle Alzines, a Playa d'en Bossa, Ibiza. L’arresto è stato effettuato nei pressi della zona dove si è verificato il delitto. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Agenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Franco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio in Calle Alzines, a Platija d'en Bossa, a Ibiza. Si tratta di un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino, informa la Guardia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Francesco Sessa ucciso a Ibiza, arrestato il presunto killer: è un 45enne di AvellinoAgenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Francesco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio... Omicidio a Ibiza, fermato un 45enne originario di AvellinoTempo di lettura: < 1 minutoAgenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell’omicidio di Franco Sessa, 35 anni,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Italiano ucciso a Ibiza: chi era Francesco Sessa, il pizzaiolo accoltellato in strada in pieno giorno; Francesco Sessa: il pizzaiolo italiano di 35 anni ucciso a Ibiza con una coltellata; Giallo sull'omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, è caccia all'assassino; Omicidio ad Ibiza, Francesco Sessa ucciso durante una lite: caccia all'assassino. Spagna, arrestato il presunto omicida di Franco SessaAgenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Franco Sessa, 35 anni, avvenuto nel pomeriggio di ieri in Calle Alzines, a Platija d'en Bossa, a Ibiza. Si ... rainews.it Francesco Sessa ucciso a Ibiza, arrestato un 45enne per l'omicidio del giovane campanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Francesco Sessa ucciso a Ibiza, arrestato un 45enne per l'omicidio del giovane campano ... tg24.sky.it [AGGIORNAMENTO] SVOLTA NELL’OMICIDIO DI FRANCESCO SESSA: FERMATO UN 45ENNE ITALIANO - Arriva una svolta nelle indagini sulla morte di , il 35enne originario di Pagani ucciso a coltellate a Ibiza, nella zona di - facebook.com facebook