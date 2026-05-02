Omicidio a Bari | ucciso per un debito di 30 euro

Un fatto di cronaca si è verificato nella periferia di Bari, dove è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 67 anni all’interno del suo negozio. La vittima, identificata come Michelangelo Scamarcia, è deceduta in circostanze ancora da chiarire. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si presume sia collegato a un debito di 30 euro. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli al momento.