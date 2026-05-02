Omicidio a Bari | ucciso per un debito di 30 euro
Un fatto di cronaca si è verificato nella periferia di Bari, dove è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 67 anni all’interno del suo negozio. La vittima, identificata come Michelangelo Scamarcia, è deceduta in circostanze ancora da chiarire. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si presume sia collegato a un debito di 30 euro. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli al momento.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento del corpo. Un caso di cronaca sconvolgente arriva dalla periferia di Bari, dove Michelangelo Scamarcia, 67 anni, è stato trovato morto all’interno del suo negozio. Il corpo, nascosto e avvolto in sacchi di plastica, è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo giorni dalla scomparsa. La scomparsa e le ricerche. Dell’uomo non si avevano notizie dal 31 marzo, tanto che il fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile. Solo nelle ultime ore è avvenuto il tragico ritrovamento, che ha fatto luce sulla vicenda. Il movente: un debito minimo. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’omicidio ci sarebbe un debito di appena 30 euro, sfociato in una lite violenta.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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