Un uomo di 68 anni è stato trovato morto in un negozio nel quartiere Carbonara di Bari. La scomparsa dell’uomo era stata segnalata il 2 aprile e il suo corpo è stato rinvenuto il primo maggio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso la vita a causa di un debito di 30 euro, legato a una truffa riguardante l’Assegno di Inclusione. Le indagini sono in corso.

Michelangelo Scamarcia era scomparso nel nulla il 2 aprile. Il 68enne italiano è stato ritrovato morto il primo maggio in un negozio di Bari, nel rione Carbonara. Il cadavere si trovava sotto un cumulo di imballaggi in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri hanno messo in stato di fermo il proprietario dell’esercizio commerciale, Lin Wei, un cittadino cinese di 42 anni. Secondo le prime ricostruzioni il movente è un debito di soli 30 euro. Ad insospettire i carabinieri durante la perquisizione del negozio “Moda Casa” è stato un cattivo odore proveniente da un piccolo deposito, dalla cui porta fuoriusciva un liquido giallastro. Forzando la porta è stato trovato nascosto il cadavere della vittima.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bari, 68enne trovato morto in un negozio: ucciso per un debito di 30 euro dopo una truffa sull’Assegno di inclusione

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